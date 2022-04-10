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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:01

Не прошедший во второй тур выборов во Франции Меланшон призвал не голосовать за Ле Пен

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Пришедший третьим по итогам первого тура выборов президента Франции Жан-Люк Меланшон призвал сторонников во втором туре не отдавать голоса за кандидата от ультраправых Марин Ле Пен.

"Мы прекрасно знаем, за кого мы никогда не будем голосовать", - сказал он, выступая перед сторонниками.

"Госпожа Ле Пен не должна получить от нас ни одного голоса", - добавил Меланшон. Он подчеркнул, что то же самое говорил на предыдущих выборах, и предположил, что тогда не все его послушались. Поэтому на этот раз он повторил свой призыв несколько раз. "Наверное, теперь моя позиция ясна", - подытожил он.

При этом в ходе выступления он вообще не упоминал другого участника второго тура - действующего президента Эммануэля Макрона - и даже не называл его фамилию.

Меланшон - лидер крайне левой партии "Непокоренная Франция". Согласно первым данным, он набрал на первом туре 20,2%, уступив Макрону и Ле Пен. Это хороший результат для ветерана французской политики, особенно учитывая, что никто из его преследователей не преодолел отметку в 10%. Учитывая, что Меланшон придерживается довольно радикальных левых взглядов, его призыв голосовать против ультраправой Ле Пен - не сюрприз. Пока неясно, насколько призыв Меланшона придется по душе его электорату.

Франция Жан-Люк Меланшон Марин Ле Пен
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