Экс-президент Франции Олланд призвал французов голосовать за Макрона

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент Франции, социалист Франсуа Олланд призвал соотечественников голосовать во втором туре президентских выборов 24 апреля за действующего президента Эммануэля Макрона.

"Я здесь перед вами не для того, чтобы давать урок морали и говорить французам, что они должны делать, но на выборах, как эти, главное - это Франция. Я призываю французов голосовать за Эммануэля Макрона, учитывая важность результата", - сказал Олланд в четверг в эфире телеканала TF1.

По его мнению, победа Марин Ле Пен, конкурентка Макрона во втором туре и лидер националистического "Национального объединения", была бы "чрезвычайно опасной".

"Самое важное, чтобы Франция не попала в руки, которые могут оказаться чрезвычайно опасными для нашего будущего", - так Олланд объяснил свою позицию.

В минувший вторник другой бывший президент Франции, правоцентрист Николя Саркози заявил, что во втором туре будет голосовать за Макрона.

"Верность ценностям республиканских правых сил и нашей культуре власти должна привести нас к тому, чтобы мы откликнулись на призыв Эммануэля Макрона к объединению", - написал Саркози в своем коммюнике.

После объявления итогов первого тура, в котором Макрон набрал 27,84% голосов, а Ле Пен - 23,15%, идущий следом за ними кандидат от левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон (21,95%) призвал своих избирателей не голосовать за Ле Пен.