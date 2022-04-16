Суд во Львове отправил Виктора Медведчука под стражу

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Лычаковский районный суд Львова принял в субботу решение об изменении меры пресечения для народного депутата Виктора Медведчука (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"), подозреваемого украинскими властями в государственной измене.

"Сегодня следователь судья Лычаковского районного суда г. Львова (...) избрал народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба суда в своем аккаунте в соцсетях.

В октябре 2021 года Медведчук был помещен под домашний арест как подозреваемый по делу о госизмене. Кроме того, он и экс-президент Петр Порошенко проходят по делу о незаконной поставке угля с не контролируемой Украиной части территории Донбасса. 27 февраля адвокаты политика сообщили, что он перебрался в безопасное место, а в МВД Украины заявили, что он сбежал.

О задержании Медведчука Службой безопасности Украины стало известно во вторник, 12 апреля.

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