Минобороны РФ заявило, что территория Мариуполя очищена от украинских формирований

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Вся городская территория Мариуполя очищена от формирования "Азов", иностранных наёмников и украинских войск, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Остатки украинской группировки в настоящий момент полностью заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". Единственный их шанс спасти свои жизни - добровольно сложить оружие и сдаться", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что российская армия сбила в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет с крупной партией западного вооружения.

Российские военные сообщили о поражении 15 объектов армии Украины в субботу высокоточными ракетами с самолетов. "Среди них: в районах населенных пунктов Барвенково, Рубежное, Попасная, Новозвановка, Красноармейск, Селидово, Новобахмутовка уничтожено шесть мест сосредоточения украинской военной техники и семь опорных пунктов украинских войск", - сказал Конашенков.

"В результате ударов убиты и ранены более 320 украинских военнослужащих, уничтожено 23 единицы бронетехники и семь автомобилей различного назначения", - сказал он.

По словам представителя министерства, безвозвратные потери армии Украины и других украинских военизированных формирований составляют 23 367 человек.

"На 16 апреля только в Мариуполе потери украинской группировки составили более четырех тысяч человек", - заявил Конашенков.