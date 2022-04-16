Что произошло за день: суббота, 16 апреля

Борис Джонсон в российском "стоп-листе", ситуация в Мариуполе, арест Виктора Медведчука и закрытие L'Occitane в России

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Борису Джонсону и нескольким министрам закрыт въезд в Россию. В МИД РФ заявили, что это ответ "на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании".

- Минобороны РФ заявило, что территория Мариуполя очищена от украинских формирований. Российские военные сообщили, что остатки украинской группировки заблокированы на территории комбината "Азовсталь". Утром в субботу министерство также сообщило об ударах по корпусам бронетанкового завода в Киеве и цехам ремонта военной техники в Николаеве.

- Владимир Путин подписал закон о наказании за отождествление СССР с нацистской Германией. Штрафы также предусмотрены за отрицание решающей роли советского народа в ее разгроме. Нарушение запрета повлечет штраф для граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц - штраф от 2 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 до 50 тысяч рублей.

- Суд во Львове отправил Виктора Медведчука под стражу. В октябре 2021 года оппозиционному политику назначили домашний арест, но в феврале адвокаты сообщили, что он перебрался в безопасное место. В МВД Украины тогда заявили, что Медведчук сбежал. Его жена Оксана Марченко призвала британцев и премьер-министра Бориса Джонсона содействовать обмену политика на плененных в Мариуполе граждан Великобритании. СКР заявил о намерении допросить одного из них.

- L'Occitane закроет свои магазины в России. В сообщении французского производителя косметики подчеркивается, что российские сотрудники продолжат получать заработную плату.

- У берегов Туниса затонуло судно с 750 тоннами дизельного топлива на борту.

- Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единой России". Перед этим в субботу фракция партии в Госдуме обратилась в РКН с просьбой закрыть доступ к поддельному сайту. В сообщении пресс-службы фракции отмечалось, что IP-адрес сайта зарегистрирован в США.

- Американская актриса Лиз Шеридан умерла в возрасте 93 лет. Она сыграла десятки ролей в фильмах и телесериалах. В числе наиболее известных ее работ - роль миссис Окмонек, соседки семьи Таннеров в "Альфе".