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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:47

Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам в Киеве и Николаеве

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российская армия нанесла удары высокоточным оружием большой дальности по корпусам бронетанкового завода в Киеве и цехам ремонта военной техники в Николаеве, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он также заявил, что российскими средствами противовоздушной обороны в 15 километрах южнее населенного пункта Изюм сбит в воздухе украинский самолет Су-25.

"Оперативно-тактической авиацией в течение ночи уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники", - сказал Конашенков.

Ракетные удары по 16 объектам армии Украины, в том числе в районе Одессы, Полтавы и Николаева, нанесены минувшей ночью, заявил Конашенков.

"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве", - сказал он.

Представитель Минобороны сообщил о нанесении ракетно-артиллерийских ударов по 811 украинским объектам, в том числе "43 пунктам управления подразделений украинских войск, восьми автоколоннам с топливом для военной техники, а также 760 районам сосредоточения живой силы противника".

Всего по его словам, с начала специальной военной операции на Украине уничтожены 133 самолета, 458 беспилотников, 246 зенитных ракетных комплексов, 2246 танков и бронемашин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 981 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2146 автомобилей.

Хроника 24 февраля – 16 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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