Минобороны РФ заявило об эвакуации почти 1 тыс. человек за сутки из Мариуполя

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за сутки из Мариуполя без участия властей Украины эвакуированы 945 человек.

Как заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, за весь период из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении эвакуированы 139678 жителей, в том числе за истекшие сутки - 945.

По его словам, всего более 837 тыс. жителей опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик были эвакуированы в Россию с начала военной операции, в том числе за прошедшие сутки - 15837 человек.

Мизинцев утверждает, что за сутки российские органы власти получили 789 обращений от граждан Украины, желающих переехать в Россию. Всего в базе данных желающих выехать в Россию - 2749354 человек из 2128 населенных пунктов Украины, добавил он.