Bloomberg сообщил о призывах в США к санкциям против Абрамовича

Роман Абрамович на российско-украинских переговорах в Стамбуле Фото: Cem Ozdel/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Американские высокопоставленные чиновники вновь призывают ввести санкции против бизнесмена Романа Абрамовича на фоне отсутствия прогресса в российско-украинских переговорах после его недавней поездки в Киев, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимных людей, близких к администрации США.

По данным собеседников агентства, высокопоставленные советники Белого дома призывают ввести против Абрамовича санкции, подготовленные еще несколько недель назад, на фоне застопорившихся переговоров о мирном урегулировании.

Также отмечается, что в рамках недавней поездки в Киев Абрамович провел переговоры с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

В конце марта американские СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский просил лидера США Джо Байдена не налагать санкции на Абрамовича, так как тот содействует мирным переговорам между Украиной и Россией. По данным Bloomberg, Байден тогда согласился выполнить просьбу Зеленского.

Абрамович в марте подпал под жесткие санкции со стороны ЕС и Великобритании. Санкции привели к заморозке его активов, включая лондонский футбольный клуб "Челси".