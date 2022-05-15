Семь человек погибли в результате стрельбы в супермаркете в штате Нью-Йорк

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - По меньшей мере семь человек погибли в субботу в результате стрельбы в супермаркете американского города Буффало (штат Нью-Йорк), состояние еще одного оценивается как критическое. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, мужчина вошел в магазин и начал стрелять из винтовки по посетителям. В полиции Буффало позже заявили, что подозреваемый взят под стражу.

Источники издания также рассказали, что с места стрельбы были изъяты две винтовки.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что внимательно следила за ситуацией и предложила помощь местным властям.