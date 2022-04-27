Санду пообещала модернизировать армию Молдавии

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Молдавии нужно модернизировать армию и сделать ее современной и профессиональной, заявила президент страны Майя Санду и пообещала как Верховный главнокомандующий приложить все усилия для этого и для укрепления национальной системы обороны.

"Молдавия должна приложить все усилия для создания в будущем профессиональной и современной армии. Это инвестиция в безопасность и защиту страны", - заявила Санду на церемонии, посвященной 30-летию Генштаба Национальной армии и Дню государственного флага.

"До сих пор, власти Молдавии не уделяли достаточно внимания развитию оборонных возможностей страны, чтобы мы могли бы противостоять нынешним испытаниям. Наша армия осталась без оснащения, без военной техники, у страны нет необходимой военной защиты. И сейчас, когда прямо у нашей границы идет война, мы это прекрасно осознаем, остро ощущаем последствия. Инвестиции в армию необходимы - это важно для государства, инфраструктуры, безопасности. Молдавия должна перенять опыт других нейтральных государств в деле укрепления своих вооруженных сил", - сказала Санду.

"Сильная и хорошо оснащенная армия дает стране свободу действий, уверенность в себе и стратегический выбор", - заявила она.

Молдавия увеличила оборонный бюджет с $30 млн в 2021 до $47,6 млн в 2022 г. Это составляет всего 0,45% от ВВП, что является самым низким показателем в Восточной Европе.