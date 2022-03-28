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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:45

Шольц заявил о необходимости укрепления противоракетной обороны Германии

Шольц заявил о необходимости укрепления противоракетной обороны Германии
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Германия считает необходимым укрепление своей противоракетной обороны за счет приобретения и установки системы ПРО, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

"Это, безусловно, один из вопросов, которые мы обсуждаем, и на то есть веские причины", - сказал Шольц.

"Мы должны осознавать, что у нас есть сосед, который готов применить насилие для отстаивания своих интересов", - добавил он.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что Шольц наряду с другими проблемами предметно обсуждал этот вопрос с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном. В частности, они рассматривали возможность закупки у Израиля системы ПРО Arrow 3 стоимостью в 2 млрд евро.

Ранее канцлер Германии заявлял, что Берлин планирует увеличить расходы на оборону, добавив 100 млрд евро к своему оборонному бюджету.

Олаф Шольц Германия
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