Премьер Польши призвал ЕС отказаться от оплаты газа в рублях и усилить давление на РФ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в среду призвал коллег по ЕС не платить России за газ в рублях, передает польское телевидение.

"Мы не будем платить в рублях за российский газ. Мы выступаем с призывом ко всем нашим партнерам по ЕС не только об этом, но и (с призывом) ввести специальные механизмы в отношении газа и нефти, чтобы Россия не смогла изыскивать для себя иные рынки, а также ввести так называемые вторичные санкции, чтобы российский бюджет понес ущерб из-за этих санкций", - сказал он.

Моравецкий отметил, что Россия противостоит ограничительным мерам, в связи с чем Польша, по его словам, "призывает к разработке очередного пакета санкций".

Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям PGNiG (Польша) и "Булгаргаз" (Болгария) в связи с неоплатой топлива рублями. На конец дня 26 апреля "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний в рублях в соответствии с указом президента РФ №172 от 31 марта. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были проинформированы.

Президент РФ Владимир Путин заявил в среду на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, что планы западных государств по экономическому удушению России провалились. "(Западные страны) взялись за массированную подготовку экономической войны против России - шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда просто без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения. Кстати, и сегодняшние планы экономического удушения (России) также провалились", - сказал глава государства.