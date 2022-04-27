В ООН набрали группу для эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Управление ООН по гуманитарным вопросам набрало группу, задачей которой является содействие эвакуации мирных жителей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил представитель генсека ООН Фархан Хак.

"Управление ООН по гуманитарным вопросам сформировало группу для эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе", - сказал он на брифинге в среду.

Фархан Хак также сообщил, что среду проходили контакты с Россией и Украиной по дальнейшим действиям в гуманитарной сфере.

Президент РФ Владимир Путин накануне в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем одобрил участие ООН совместно с МККК в эвакуации мирных граждан с "Азовстали".

21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что Мариуполь взят российской армией под контроль. В тот день Шойгу сказал, что около 2 тыс. человек из состава украинских сил в Мариуполе блокированы на заводе "Азовсталь". Шойгу заявил, что потребуется три-четыре дня, "чтобы завершить и эту работу". В ответ Путин запретил российским военным штурмовать территорию "Азовстали", но приказал заблокировать ее.

22 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что на "Азовстали" украинские формирования и иностранные наемники "из США и европейских стран надежно заблокированы".

Завод "Азовсталь" был одним из крупнейших металлургических предприятий Украины. В 2016 году число работников комбината превышало 10 тыс. человек.

Территория "Азовстали" занимает порядка 11 квадратных километров. Под ней есть разветвленная сеть тоннелей и подвалов. По официальным данным, протяженность тоннелей толстолистового цеха "Азовстали" - кабельных, водоводных, пешеходных и др. - составляет около 24 км.