Военные РФ заявили об эвакуации в Россию свыше 1 млн человек из ДНР, ЛНР и Украины

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - За время специальной военной операции на Украине в Россию эвакуировано более одного миллиона человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге в среду.

"Несмотря на создаваемые Киевом препятствия, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации эвакуированы 16 480 человек, из них 3 354 ребенка. А всего с начала специальной военной операции - уже 1 002 429 человек, из которых 183 168 детей", - сказал Мизинцев.

По его сведениям, в российской базе данных содержатся 2 753 625 обращений из 2 132 населенных пунктов Украины с просьбами об эвакуации в РФ, Донецкую и Луганскую народные республики, а также на подконтрольные Вооружённым силам России территории Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

За прошедшие сутки от иностранных и украинских граждан поступило 148 таких обращений, сказал Мизинцев.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля.