В Приднестровье запретили полеты беспилотников без согласования с властями

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Беспилотникам запрещено летать над территорией Приднестровья без согласования с министерством госбезопасности региона, соответствующий указ подписал президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

Как сообщила пресс-служба Красносельского, ограничения введены в условиях объявленного в регионе "красного уровня" террористической угрозы.

25 апреля произошли взрывы в здании министерства госбезопасности Приднестровья. 26 апреля двумя взрывами были повреждены антенны, ретранслирующие радиосигналы. Во всех случаях жертв и пострадавших нет.

Следственный комитет Приднестровья возбудил уголовные дела. Красносельский подписал указ об объявлении "красного уровня" террористической угрозы на 15 дней.