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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

Премьер Финляндии пообещала скорое решение по вступлению страны в НАТО

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Руководство Финляндии продолжает оценивать ситуацию с безопасностью и в скором времени примет решение относительно возможности вступления в НАТО. Об этом заявила в четверг премьер страны Санна Марин, которую цитирует агентство ЭФЭ.

"Парламент и правительство вместе с президентом оценивают все изменения (ситуации с безопасностью - ИФ)", - приводит агентство ее слова.

По ее словам, решение будет принято очень скоро.

"У нас есть современная армия, и мы можем дальше работать с НАТО, как делали это на протяжении десятилетий на совместных учениях", - сказала Марин.

На прошлой неделе в парламенте Финляндии начались дебаты относительно вступления в НАТО.

Ранее в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Швеция и Финляндия подадут заявку на вступление, в альянсе их примут с распростертыми объятиями.

В Финляндии после начала специальной военной операции России на Украине активно обсуждается возможность вступления страны в НАТО. Если ранее большинство финнов были против членства в альянсе, то последние опросы общественного мнения свидетельствуют о росте настроений в пользу НАТО. Так, по последним опросам, за вступление в НАТО высказались 62% опрошенных, против - 16%.

Финляндия Санна Марин НАТО
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