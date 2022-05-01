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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:07

Премьер Финляндии высказалась за ужесточение антироссийских санкций

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Финляндии, председатель Социал-демократической партии Санна Марин (Sanna Marin) на первомайском митинге в городе Турку высказалась за ужесточение антироссийских санкций и поддержку Украины.

"Финляндия готова ввести все более жесткие санкции против России, чтобы положить конец войне на Украине. Украине также будет оказана поддержка в войне и помощь в ее восстановлении", - заявила она.

Премьер также высказалась за сокращение зависимости от российских энергоносителей.

Марин отметила, что в настоящее время парламент рассматривает вопрос о дополнении к докладу о политике в области безопасности, подготовленный правительством так называемый доклад НАТО.

Как сообщил накануне в газете Ilta Sanomat президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto), решение по этому вопросу будет принято до 12 мая.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд государств поставляет Украине оружие и технику.

Украина Финляндия
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