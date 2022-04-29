США поддержат решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты "решительно поддержат" Швецию и Финляндию, если они решат вступить в НАТО.

"Мы, конечно, надеемся, что они примут это решение. Если это то, что они решат, мы решительно поддержим это", - сказал Блинкен во время слушаний в Палате представителей.

Госсекретарь уточнил, что не может назвать точных сроков, когда страны примут решение, но отметил, что этот вопрос "очень активно рассматривается обеими странами".

"Как вы знаете, вскоре состоится саммит НАТО. Я ожидаю, что мы получим конкретную информацию к моменту, когда он начнется", - сказал Блинкен.

В Швеции и Финляндии начали активно обсуждать возможность вступления в НАТО после начала российской военной операции на Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг дал понять, что Швеция и Финляндия будут приняты в альянс.

"Но если они решат подать заявку, Финляндия и Швеция будут тепло приняты, и я ожидаю, что этот процесс пройдет быстро", - отметил он.