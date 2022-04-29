США задержали премьера Британских Виргинских островов по делу о наркотиках

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Британских Виргинских островов Альтуро Фахи и директор портов Карибской территории Олеанвин Мейнард были задержаны в американском штате Флорида в четверг по обвинению в контрабанде наркотиков, сообщает Associated Press.

Фахи и Мейнард были задержаны агентами Управления по борьбе с наркотиками США в аэропорту Майами. Их подозревают в заговоре с целью импорта кокаина и отмывании денег.

По данным агентства, Фахи и Мейнард прибыли в аэропорт, чтобы встретиться с мексиканскими наркоторговцами, которые на самом деле были агентами управления США по борьбе с наркотиками под прикрытием. Согласно обвинению, премьер Британских островов ожидал получить $700 тыс. наличными за помощь в контрабанде кокаина из Колумбии в Майами и Нью-Йорк.