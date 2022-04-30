Великобритания запланировала ввести прямое управление на Виргинских островах

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Власти Великобритании заявили о намерении ввести прямое управление на Британских Виргинских островах после того, как премьера этого карибского государства Эндрю Фэйхи арестовали в США по обвинению в торговле наркотиками, сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что за несколько часов до появления Фейхи перед представителями американского правосудия Лондон распространил доклад учрежденной в 2021 году специальной комиссии, в котором, в частности, содержится информация о широкомасштабных нарушениях и многомиллионных растратах в местном правительстве. В докладе содержатся рекомендации о приостановке действия конституции этой территории, о роспуске местного правительства и введении прямого управления из Лондона.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс отказалась от незамедлительного введения прямого управления, заявив в то же время, что доклад "ясно указал на необходимость существенных законодательных и конституционных изменений для восстановления стандартов управления, на которые имеет право население Британских Виргинских островов".