Китай провел испытание манипулятора, установленного на Национальной космической станции

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Китай провёл успешное испытание переноса космического корабля роботизированной рукой-манипулятором, установленной снаружи Национальной орбитальной станции "Тяньгун", сообщило в четверг Управление пилотируемых полётов КНР (CMS).

"6 января в 06:59 по Пекинскому времени (01:59 мск), спустя почти 47 минут межсистемной координации, испытание технологии переноса грузового космического корабля ("Тяньчжоу-2" - ИФ) роботизированной рукой-манипулятором признано успешным", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что это первый в истории китайской космонавтики перенос крупногабаритного космического аппарата роботизированной "рукой", установленной на станции.

По данным CMS, тест начался в 06:12. Тогда манипулятор захватил пристыкованный к базовому модулю станции "Тяньхэ" грузовой космический корабль "Тяньчжоу-2", передвинул его на 20 градусов в сторону, а затем вернул его обратно, после чего корабль вновь пристыковался к своему порту.

"В ходе теста были испытаны возможность и эффективность использования роботизированной руки-манипулятора для передвижения объектов, установленных на космической станции, а также проверки технологий по их передвижению и управления "рукой" при работе с крупногабаритными грузами", - подчеркнули в управлении.

Ранее в рамках выхода в открытый космос в ноябре 2021 года двое космонавтов Чжай Чжиган и Ван Япин установили каскадный адаптер для новой роботизированной руки-манипулятора, которая прибудет в 2022 году вместе с модулем "Вэньтянь". По плану, она дополнит работу уже установленной на станции "руки".

В ноябре прошлого года представитель Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC) Ян Югуан заявил, что между двумя роботизированными руками-манипуляторами будет установлена связь, что позволит выполнять более сложные и требующие особой точности задачи.

"В будущем мы доставим на станцию вторую, меньшую "руку" вместе с лабораторным модулем "Вэньтянь". Они будут использоваться по отдельности, но в случае необходимости их можно соединить, чтобы создать одну "руку" длиной 15 метров, если понадобится достать до наиболее удалённых объектов", - сказал Югуан.

На данный момент на станции "Тяньгун" находится экипаж из трёх космонавтов, прибывших на космическом корабле "Шэньчжоу-13" 16 октября 2021 года. В его состав входят командир корабля Чжай Чжиган, Е Гуанфу и женщина-космонавт Ван Япин.