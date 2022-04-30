Почти два десятка беспилотников ВСУ сбиты российскими средствами ПВО

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российскими средствами ПВО над рядом населенных пунктов на Украине уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в том числе три БПЛА "Байрактар ТБ-2", сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в субботу.

Как заявил представитель ведомства, один из них сбит в районе Краматорска.

"В течение ночи сбиты два украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" над населенными пунктами Горловка Донецкой народной республики и Снежковка Харьковской области", - сказал Конашенков.

Как он сообщил "всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 112 вертолетов, 658 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2 656 танков и других боевых бронированных машин, 307 установок реактивных систем залпового огня, 1 189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 492 единицы специальной военной автомобильной техники".