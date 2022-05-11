Украинский беспилотник сбит над территорией Курской области

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Курский губернатор Роман Старовойт сообщил о сбитом украинском беспилотнике над территорией приграничного района Курской области.

"Залпы, о которых сегодня сообщали жители Рыльского района, были связаны с работой наших ПВО по украинскому беспилотнику в приграничной зоне. БПЛА сбит, пострадавших и разрушений нет", - написал Старовойт в телеграм-канале.

Глава Курской области объявил о введении на территории региона "желтого" (высокого) уровня террористической опасности с 11 апреля в связи с возможными провокациями с украинской стороны. Затем действие этого режима неоднократно продлевалось. О последнем продлении стало известно в среду - до 25 мая.

На территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где находятся военные и полиция, усилено патрулирование населенных пунктов.