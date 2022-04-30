Bloomberg сообщил, что может войти в шестой пакет санкций ЕС против России

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз намерен предложить странам ввести полный запрет на российскую нефть к концу этого года и отключить ряд банков РФ, включая Сбербанк, от SWIFT, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"По информации осведомленных источников, Европейский Союз намерен предложить ввести запрет на российскую нефть к концу года, а до этого - постепенно вводить ограничения на импорт", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным источников, Евросоюз также будет предлагать отключить большее числа банков России и Белоруссии от международной платежной системы SWIFT, в том числе "Сбербанк".

Также будут предложены ограничения на консультативные услуги, на услуги на базе облачных технологий, на приобретение недвижимости, передает агентство.

Шестой пакет санкций будет обсуждаться на следующей неделе. Для утверждения требуется поддержка всех 27 членов-государств.