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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:24

Взрыв в Кабуле привел к гибели одного человека

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В столице Афганистана в субботу прогремел взрыв.

По предварительным данным, в результате взрыва, произошедшего во второй половине дня в западной части Кабула, погиб один, ранены семь человек, сообщает информационное агентство Aamaj News.

"Взрыв произошел возле перекрестка Дехбури в третьем районе безопасности Кабула. Очевидцы на месте происшествия сообщили, что в результате взрыва один человек погиб и еще семеро получили ранения, в том числе женщины и дети", - говорится в сообщении.

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не комментировало произошедшее. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за взрыв.

Афганистан Кабул
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