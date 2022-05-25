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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:42

Очевидцы сообщили о погибших при взрывах в шиитском квартале Мазари-Шарифа

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В шиитском квартале города Мазари-Шариф вечером 25 мая произошло не меньше двух взрывов, очевидцы сообщают о погибших и раненых.

"Оба взрыва с интервалом в несколько минут произошли в пятом округе города, заселенном преимущественно хазарейцами-шиитами. Источники сообщают, что второй взрыв произошел в Картае-Ариана, в результате инцидента погибли и получили ранения 10 человек", - сообщило информагентство Aamaj News.

В это же время еще один взрыв произошел в мечети Хазрати-Закария в Кабуле.

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) подтвердило пока лишь первый взрыв в Мазари-Шарифе.

Официальных сообщений о жертвах взрывов пока нет. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Афганистан Талибан Кабул Мазари-Шариф
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