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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Кабул и 10 провинций Афганистана остались без электричества из-за подрыва двух опор ЛЭП

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В результате подрыва двух опор ЛЭП в районе Тагма на юге Саланга прервана подача импортируемой электроэнергии в афганскую столицу и ряд провинций, сообщила в субботу Национальная электроэнергетическая компания Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS).

"Две опоры ЛЭП минувшей ночью были разрушены в районе Тагма на юге Саланга в Парване. В результате этого инцидента в Кабуле и 10 других провинциях отключено электричество", - заявила пресс-служба компании.

Отмечается, что технические группы DABS находятся на месте и прилагают все усилия, чтобы как можно скорее устранить повреждения.

Афганистан импортирует электроэнергию из Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Афганистан DABS
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