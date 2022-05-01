Демонстранты на митинге в Ереване начали устанавливать палатки

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Оппозиционеры, собравшиеся в воскресенье на площади Франции в центре Еревана, установили первые палатки для проведения круглосуточной акции протеста, передает корреспондент "Интерфакса".

Оппозиция намерена соорудить на площади палаточный городок, несмотря на происшедшие стычки с полицией.

Корреспондент "Интерфакса" также сообщает, что из мусорных баков и уличных скамеек сооружены баррикады, движение автотранспорта по площади Франции, которая представляет из себя кольцевую, связывающую четыре основных проспекта столицы Армении, прекращено.

Ранее на митинге оппозиции в воскресенье вице-спикер парламента Армении, член партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян объявил о круглосуточных акциях протеста с целью отставки премьера Никола Пашиняна.