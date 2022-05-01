В центре Еревана перекрыли движение из-за митинга

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Автомобильное движение в центре Еревана полностью перекрыто в связи с митингом оппозиции с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна и смены власти в стране, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Митинг проходит на площади Франции, связывающей четыре основных проспекта Еревана. На площади установлены сцена, звуковая техника, работают передвижные телестанции.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", к площади стягиваются участники шествия из четырех областей Армении, присутствует большое количество сотрудников правоохранительных органов и полицейских автомобилей. Лидеры оппозиции участвуют в митинге вместе со своими семьями.

Выступая на митинге, вице-спикер парламента Армении, член партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил, что "армянский народ отвергает политическую повестку действующей власти, у которой нет мандата вести страну к новым уступкам".

"Армянский народ - хозяин своей судьбы, хозяин Армении и Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ). Судьба армянского народа не зависит от Алиева (президент Азербайджана Ильхам Алиев - ИФ) и Никола (премьер Армении Никол Пашинян - ИФ)", - сказал Сагателян в воскресенье на митинге. Он также отметил необходимость достичь "капитуляции капитулянта", говоря о Пашиняне.

Представители армянской церкви также анонсировали свое присутствие на митинге оппозиции во избежание столкновений между демонстрантами и полицией.

"Представители духовенства будут присутствовать на сегодняшнем митинге, чтобы смягчить возможную напряженность, содействовать сохранению атмосферы спокойствия. Первопрестольный Святой Эчмиадзин призывает участников митинга и правоохранительные органы проявить ответственность и не поддаваться на провокации", - говорится в заявлении представителя Армянской апостольской церкви священника Есаи Артеняна.

Ранее в субботу один из лидеров оппозиции, глава партии "Отечество", экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян заявил об объединении всех оппозиционных сил вокруг требования об отставке Пашиняна. По его словам, после прихода оппозиции к власти будут приняты меры по пресечению процесса односторонних уступок Азербайджану, будут углублены отношения с Россией. Он также заявил, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха должен оставаться в повестке дня.

В Ереване с 17 апреля ежедневно проводятся антиправительственные акции, шествия и митинги. Новая волна протестов в Армении началась после выступления Пашиняна 14 апреля в парламенте, где он заявил о требовании "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и необходимости подписания соглашения о мире с Азербайджаном. Оппозиция объявила о проведении бессрочных акций протеста с требованием отставки Пашиняна.