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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Оппозиция Армении объявила о круглосуточных акциях протеста в центре Еревана

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Оппозиция Армении объявила о круглосуточных акциях протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, протестующие не собираются расходиться с площади Франции в центре Еревана.

"Мы остаемся здесь до конца, не уходим домой. С этого момента эта площадь и власть принадлежат народу. Устанавливаем палатки", - заявил на митинге оппозиции вице-спикер парламента Армении, член партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян. По его словам, с 08:30 (7:30 по Москве) 2 мая в Ереване начнутся масштабные акции гражданского неповиновения.

"С завтрашнего дня ни один автомобиль не должен ездить по центру Еревана. Объявляем также забастовки", - сказал Сагателян.

Он призвал сотрудников правоохранительных органов действовать в рамках закона и своих полномочий и не выполнять незаконные приказы.

Ранее корреспондент "Интерфакса" сообщил, что автомобильное движение в центре Еревана полностью перекрыто в связи с митингом оппозиции. Митинг проходит на площади Франции.

Ранее в субботу один из лидеров оппозиции, глава партии "Отечество", экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян заявил об объединении всех оппозиционных сил вокруг требования об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. По его словам, после прихода оппозиции к власти будут приняты меры по пресечению процесса односторонних уступок Азербайджану, будут углублены отношения с Россией. Он также заявил, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха должен оставаться в повестке дня.

В Ереване с 17 апреля ежедневно проводятся антиправительственные акции, шествия и митинги. Новая волна протестов в Армении началась после выступления Пашиняна 14 апреля в парламенте, где он заявил о требовании "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и необходимости подписания соглашения о мире с Азербайджаном. Оппозиция объявила о проведении бессрочных акций протеста с требованием отставки Пашиняна.

Армения
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