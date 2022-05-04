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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:44

Для эвакуации гражданских лиц с "Азовстали" 5, 6 и 7 мая откроют гумкоридор

Вооруженные силы РФ и ДНР в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия

Для эвакуации гражданских лиц с "Азовстали" 5, 6 и 7 мая откроют гумкоридор
Фото: Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что вновь открывают гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, он будет работать три дня.

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Как сообщил Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию, коридор будет работать с 8:00 до 18:00 по московскому времени 5, 6 и 7 мая 2022 года.

"В указанный период Вооруженные Силы России и формирования Донецкой народной республики в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы", - сообщил штаб.

В заявлении говорится, что коридор предназначен для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о нахождении которых в подземных сооружениях комбината заявляют в Киеве.

Хроника 24 февраля – 05 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Мариуполь Азовсталь Минобороны РФ
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