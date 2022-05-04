Минобороны заявило об эвакуации в РФ более 1,1 млн жителей Украины, ДНР и ЛНР

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что более 1,1 млн жителей районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию с начала специальной военной операции, среди них почти 200 тысяч - дети.

"За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 10 617 человек, в том числе 1 421 ребенок. Всего с начала специальной военной операции - уже 1 114 318 человек, из которых 199 348 детей", - сообщил в среду на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, за сутки российские органы власти получили 198 обращений от граждан Украины, желающих переехать на территорию России, ДНР и ЛНР, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

"Всего в базе данных 2 754 562 таких обращения из 2 133 населенных пунктов Украины", - сообщил Мизинцев.