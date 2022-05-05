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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:57

Россия проведет в пятницу неформальное заседание СБ ООН по Украине

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона 6 мая представит в ООН в ходе неформального заседания Совбеза свидетельства преступлений украинских военнослужащих против мирного населения, заявил зампостпреда РФ при Организации Дмитрий Полянский.

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"6 мая мы проводим очередное неформальное заседание Совбеза ООН по так называемой "формуле Арриа", посвященное преступлениям украинских военных и военизированных формирований против мирного населения, с которыми мы столкнулись в ходе специальной военной операции на Украине", - написал Полянский в своем телеграм-канале.

По его словам, Россия в ходе заседания "продемонстрирует свидетельства очевидцев этих преступлений" и предоставит слово западным журналистам, работающим на месте и имеющим подобную информацию из первых рук.

Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил, что страны-члены Евросоюза игнорируют военные преступления украинских силовиков, массированные обстрелы городов и населенных пунктов Донбасса.

При этом в МИД РФ заявляли, что у Москвы нет доверия к проводимым международным сообществом расследованиям, так как они не могут быть беспристрастными. Об этом рассказал директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев, отвечая на вопрос "Интерфакса", поддержит ли Москва проведение международного расследования возможных военных преступлений на Украине.

Хроника 24 февраля – 06 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина ООН Дмитрий Полянский
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