В РФ из Украины, ДНР и ЛНР за сутки эвакуировали свыше 15 тысяч человек

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В течение минувших суток на территорию России из Донецкой и Луганской республик, а также украинских населенных пунктов вывезены более 15 тысяч человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге в четверг.

"Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 15 637 человек, в том числе 2002 ребенка. Всего с начала специальной военной операции - уже один миллион 129 955 человек, из которых 201 350 детей", - сказал Мизинцев.

Он также сообщил, что в российской базе данных на сегодняшний день содержатся 2 754 677 обращений из 2 133 населенных пунктов Украины с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооружённым силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

За прошедшие сутки от украинских граждан поступило 115 таких обращения на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты России и различные общественные организации, сообщил Мизинцев.

Накануне Минобороны РФ заявило, что более 1,1 млн жителей Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию с начала специальной военной операции, среди них почти 200 тысяч - дети.