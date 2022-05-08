Минобороны РФ обвинило власти Запорожья в запрете эвакуации для жителей города

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ обвинило власти Запорожья в насильственном удержании жителей в городе.

По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, администрация города "запретила эвакуацию мирных граждан".

В министерстве заявляют, что таким образом, власти города планируют использовать граждан в качестве "живого щита".

Мизинцев также обвинил украинских военных в размещении огневых позиций на территории школы в Краматорске и территории больницы в Харькове. При этом, по его словам, в первом случае военные насильно удерживают в здании мирных жителе, а во втором - под угрозой насилия заставили покинуть здание.

Мизинцев также сообщил, что за сутки с территории Украины, ЛНР и ДНР в Россию выехали 19 834 человека, в том числе 970 детей. Всего в страну въехало 1,18 млн человек.