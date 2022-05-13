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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Псаки провела последний брифинг в должности пресс-секретаря Белого дома

Псаки провела последний брифинг в должности пресс-секретаря Белого дома
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки провела в пятницу последний брифинг перед тем, как завершить карьеру в администрации.

"Я работала с прекрасными людьми в администрации, с замечательной командой, многие из них сейчас здесь. Я буду безумно по ним скучать", - сказала она.

Псаки отметила, что ее коллеги - "невероятно умные, трудолюбивые, добрые люди".

Она также поблагодарила всех журналистов, участвовавших в брифингах.

"Спасибо за то, что вы делали, спасибо за то, что благодаря вам я становилась лучше. Самое главное - спасибо за работу, которую вы проделывали каждый день во благо нашей страны", - сказала она.

Преемницей Псаки станет ее действующий заместитель Карин Жан-Пьер.

Ранее портал Axios сообщал, что Псаки собирается перейти на работу на телеканал MSNBC. Она будет вести шоу для MSNBC на стриминговой платформе NBC Universal, а также принимать участие в различных шоу в прямом эфире телеканала.

В период президентских кампаний Барака Обамы 2008 и 2012 годов Псаки занимала должность его пресс-секретаря. В 2013 году она стала официальным представителем Госдепа США. В 2017 году Псаки приступила к работе политическим комментатором на канале CNN. В 2020 году она вернулась в администрацию в должности пресс-секретаря Белого дома.

США Белый дом Джен Псаки
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