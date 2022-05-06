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КС Молдавии отклонил запрос о конституционности запрета георгиевской ленты

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Конституционный суд Молдавии (КСМ) отклонил запрос о конституционности запрета на использование в республике георгиевской ленты, сообщила в пятницу пресс-служба КСМ.

"Авторы запроса не представили достаточное и убедительное обоснование своего требования об отмене поправки о включении в Кодекс об административных правонарушениях использование символов двухцветной черно-оранжевой ленты и других символов", - отмечается в решении КСМ.

Решение Конституционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

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На этой неделе депутаты Блока Партии коммунистов и социалистов Адриан Лебединский и Григорий Новак подали в Конституционный суд запрос об осуществлении конституционного контроля и о приостановлении действия положений закона "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях", предусматривающих наказания за использование георгиевской ленты и ряда других символов.

Закон о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях был принят 14 апреля голосами депутатов парламентского большинства. За нарушение запрета физическим лицам грозит штраф от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев ($250-$500) или неоплачиваемый труд на благо общества от 30 до 60 часов, а юридическим лицам и госчиновникам – штраф в 9 тысяч - 18 тысяч леев ($500 - $1000). Констатация нарушения должна быть зафиксирована сотрудниками полиции.

Президент Молдавии Майя Санду после принятия закона подчеркнула, что он не означает запрет на празднование 9 Мая.

Посольство России в Молдавии заявило, что "решение властей о запрете георгиевской ленты затрудняет движение к миру и дружбе".

На прошлой неделе Народное собрание Гагаузской автономии на юге Молдавии разрешило использование георгиевской ленты на территории автономии. Госканцелярия правительства Молдавии оспорила в суде решение гагаузского парламента. В четверг, 5 мая, Апелляционная палата Комрата (административный центр Гагаузии приостановила действие решения Народного собрания Гагаузии), ссылаясь на то, что местные власти не имеют полномочий отменять законы центральной власти.

Молдавия
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