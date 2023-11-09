Председатель Конституционного суда Молдавии подал в отставку

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Конституционного суда Молдавии Николай Рошка, избранный на эту должность в апреле текущего года, заявил об отставке. Выборы нового председателя КС пройдут 10 ноября, сообщил сайт суда.

При этом Рошка останется членом Конституционного суда.

По закону, председатель Конституционного суда избирается тайным голосованием большинством голосов судей на трехлетний срок. Если при первом голосовании кандидаты не набирают большинство голосов, проводится повторное голосование, и председателем избирается судья, набравший большее количество голосов. Если при повторном голосовании кандидаты набирают равное количество голосов, председатель избирается посредством жеребьевки.

В состав КС входит шесть судей. Двое назначаются парламентом, двое - правительством и двое - Высшим советом магистратуры.

Рошка был назначен судьей Конституционного суда в 2019 году, когда формировался нынешний состав КС. Тогда председателем был избран Владимир Цуркан, через год его отстранили от должности большинством голосов членов КС. Председателем была избрана Домника Маноле, которая руководила КС на протяжении трех лет. В апреле 2023 года председателем суда был избран Рошка.