Минобороны сообщило о сбитом в ЛНР украинском Су-27

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО сбили украинский Су-27 у населенного пункта Платоновка в Луганской народной республике, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Также он сообщил об уничтожении семи украинских беспилотников над населенными пунктами Липцы Харьковской области, Сладкое, Землянка Донецкой народной республики, Третьяковка, Варваровка Луганской народной республики и в районе острова Змеиный.

По его словам, в районе города Изюм перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".

"Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражены 22 пункта управления, 207 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов", - заявил Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 152 самолета, 112 вертолетов, 749 беспилотных летательных аппаратов, 291 зенитный ракетный комплекс, 2867 танков и других боевых бронированных машин, 331 установка реактивных систем залпового огня, 1345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2698 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

Летчики ВКС России поразили 31 район сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии и склад боеприпасов в районе Попасная, сообщил Конашенков.

Оперативно-тактической и армейской авиацией российских Воздушно-космических сил поражены 27 военных объектов Украины, продолжил он.

"Среди них: три склада боеприпасов в районах Кузьминовка, Звановка и Северск Донецкой народной республики, а также семь ротных опорных пунктов и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники", - сказал Конашенков.

По его словам, "в результате ударов уничтожено до 310 человек личного состава, 27 единиц вооружения и военной техники".

Кроме того, уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" в районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики, сказал Конашенков.