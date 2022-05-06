Минобороны РФ сообщило об ударе по заводу "Энергомашспецсталь" в Краматорске

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что высокоточными ракетами самолетов уничтожен склад боеприпасов армии Украины на заводе "Энергомашспецсталь" в Краматорске (город под Донецком).

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода "Энергомашспецсталь" в городе Краматорск", - сказал в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также российские военные сообщили, что сбили еще два боевых украинских самолета - Су-25 и МиГ-29 в районе населенного пункта Преображенное Луганской народной республики.