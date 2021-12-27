Талибы запретили женщинам путешествовать в одиночку

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Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Афганистане талибское Министерство по пропаганде добродетели и борьбе с пороком запретило женщинам отправляться в поездки дальше чем на 72 км без сопровождения родственника-мужчины, сообщает BBC. Одиноких женщин отныне запрещено подвозить на такие расстояния.

Владельцам транспортных средств также предписано не подвозить женщин с неприкрытым лицом, но новое правило не уточняет, какого типа покров должен быть на голове. Также водителям запретили включать в салонах музыку.

Директор по правам женщин международной правозащитной организации Human Rights Watch Хизер Бар сказала, что новое ограничение лишает женщин свободы передвижения, а также возможности уйти из дома, если там им угрожает насилие.

Талибы (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено) пришли к власти в Афганистане в августе. С тех пор права женщин в стране все больше ограничиваются, им все чаще запрещают работать и учиться. В большинстве средних школ разрешено преподавать только мужчинам, а учиться - только мальчикам. В ноябре женщинам запретили сниматься в телефильмах. Женщинам-журналисткам и телеведущим работать пока разрешают, но обязывают работать в платке.

Пока новое правительство называет эти запреты временными и объясняет их введение необходимостью обеспечить девочкам и женщинам безопасные условия работы и учебы. В декабре талибы издали указ о правах женщин, обязав суды рассматривать петиции женщин, запретив выдавать их замуж против воли и дав им право наследовать часть имущества умерших родственников.