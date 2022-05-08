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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:55

Российские военные сбили два украинских Су-24 в районе острова Змеиный

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО сбили два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24.

"В течение ночи над островом Змеиный российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а также в районе города Одессы сбит беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2", - сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"Всего же за сутки в данном районе уничтожены четыре украинских самолета, четыре вертолета, в том числе три с десантом на борту, три беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2" и один десантно-штурмовой катер ВМС Украины", - добавил он.

По данным Конашенкова, всего в ходе военной операции на Украине уничтожено 156 самолетов, 116 вертолетов, 756 беспилотников, 297 зенитных ракетных комплексов, 2 927 танков и бронемашин, 335 установок реактивных систем залпового огня, 1 393 орудия полевой артиллерии и миномета, 2 746 автомобилей.

Хроника 24 февраля – 08 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина остров Змеиный Одесса Су-24 Ми-24 Минобороны РФ
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