Минобороны РФ сообщило об уничтожении корвета ВМС Украины в районе Одессы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что уничтожили украинский военный корабль в районе Одессы.

"В районе Одессы уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он сообщил, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатка Харьковской области и узел связи военного аэродрома "Червоноглинское" в районе населенного пункта Арциз (Одесская область).

Согласно открытым данным, корабли проекта 1241 - корветы (катера) выпускались с 1976 года, экипаж - около 40 человек, вооружены противокорабельными ракетами.