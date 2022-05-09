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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:22

Путин поздравил президента Киргизии с Днем Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с Днем Победы, сообщила в понедельник пресс-служба киргизского лидера.

"В этот знаменательный день мы с безграничной благодарностью и гордостью вспоминаем о подвигах наших отцов и дедов, храбро сражавшихся с фашистскими захватчиками на фронте и самоотверженно трудившихся в тылу во имя общей Победы. Уверен, что традиции дружбы и взаимопомощи, закаленные в тяжелые военные годы, будут и в дальнейшем служить развитию российско-киргизских отношений в духе союзничества и стратегического партнерства", - говорится в поздравительном послании президента РФ по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По данным пресс-службы, Путин передал поздравления и слова искренней признательности всем ветеранам и труженикам тыла, проживающим в Киргизии, и пожелал им доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Россия Киргизия Садыр Жапаров Владимир Путин
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