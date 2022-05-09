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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:50

Акция "Бессмертный полк" началась в Киргизии

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В Киргизии стартовало шествие "Бессмертного полка", сообщили "Интерфаксу" в понедельник координаторы акции.

"В рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Киргизия поддержала международную акцию "Бессмертный полк", - сообщил собеседник агентства.

"Бессмертный полк" проходит в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кемине, Караколе, Кара-Балте и других населенных пунктах Киргизии. Впервые за два года масштабное мероприятие проводится в обычном формате.

В Бишкеке собралось около одной тысячи человек. Количество людей постоянно увеличивается. Участники акции идут пешим маршем по улице Байтика Баатыра до площади Победы.

Сотрудники милиции Киргизии в период майских праздников перешли на усиленный режим несения службы. По информации ГУВД Бишкека, более трех тысяч сотрудников милиции обеспечивают общественную безопасность на территории столицы.

В мэрии Оша также сообщили о начале шествия.

"Дети, внуки и правнуки фронтовиков пришли отдать дань уважения. Они идут колонной с фотографиями своих отцов и дедов, участников Великой Отечественной войны под девизом "Вечно живые, вечно в строю", "Помним, чтим, гордимся!"", - сообщили в пресс-службе.

Общественный порядок обеспечивает весь личный состав УВД Оша и дружинники.

По информации на 1 февраля, в Киргизии проживает 107 ветеранов Великой Отечественной войны.

Киргизия
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