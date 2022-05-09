Путин назвал военную операцию на Украине "упреждающим отпором"

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Военная спецоперация на Украине была единственной возможностью для России упредить агрессию против своей территории, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО", - сказал он, выступая на параде, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессиям. Это была вынужденная, своевременное и единственно правильное решение, решение суверенной, сильной, самостоятельной страны", - добавил Путин.

Как заявил Путин, страны НАТО не захотели услышать призывы России к созданию новой системы безопасности, а вместо этого путем военного освоения прилегающих к РФ территорий создали для нее неприемлемую угрозу.

"В декабре прошлого года мы предложили заключить договор о гарантиях безопасности. Россия призывала Запад к честному диалогу, поиску разумных компромиссных решений, к учету интересов друг друга", - сказал он.

"Все напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать, а это значит, что, на самом деле, у них были совершенно другие планы, и мы это видели", - продолжил Путин.

В частности, по его словам, "в открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым, в Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия, блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территории".

Как подчеркнул президент РФ, "таким образом планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ".

21 февраля президент России подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

Новость дополняется