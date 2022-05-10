Еврокомиссия в июне предоставит выводы о перспективе членства Украины в ЕС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В Европейской комиссии сообщили, что официально получили от Украины вторую часть ответов на вопросы, которые были необходимы для предоставления выводов в отношении предоставления Киеву перспективы членства в Евросоюзе.

"Комиссия в настоящий момент, основываясь на ответах, которые направила Украина, должна предоставить свое мнение. Мы получили их официально, и мы уже сказали, что мы сделаем это как можно скорее. Июнь - наша цель. Конечно, мы должны посмотреть. Но "как можно скорее" - для нас это путь вперед", - сообщил во вторник в Брюсселе представитель ЕК Эрик Мамер.

9 мая Украина передала Евросоюзу заполненную вторую часть опросника, необходимую для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

В этом документе Украина оценивала соответствие украинского законодательства европейскому (acquis communautaire). Ответы на вторую часть составляют около 4 тыс. страниц, на которых развернута картина состояния украинского законодательства после 8 лет выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что рассчитывает на позитивное решение Евросовета относительно предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза уже в июне 2022 года.