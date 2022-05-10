Глава Южной Кореи пообещал КНДР помощь в укреплении экономики при ее денуклеаризации

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приносит присягу во время своей инаугурации в Сеуле Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во вторник заявил о готовности Сеула содействовать развитию экономики КНДР, если ее власти откажутся от ядерного оружия.

"Если Северная Корея действительно ступит на путь полной денуклеаризации, мы готовы работать с международным сообществом с целью представить амбициозный план, который чрезвычайно усилит северокорейскую экономику и улучшит качество жизни ее народа", - приводит агентство Yonhap слова Юн Сок Ёля с церемонии его инаугурации на посту президента Южной Кореи.

Он отметил, что ядерное оружие КНДР представляет угрозу не только для Южной Кореи и Северо-Восточной Азии, но и для других регионов мира, и Сеул готов продолжать диалог для устранения такой опасности.

По данным Yonhap, на церемонии инаугурации Юн Сок Ёля собралась примерно 41 тыс. человек.

Позднее во вторник он должен встретиться с членами иностранных делегаций, включая представителя США юриста Дугласа Эмхоффа (мужа американского вице-президента Камалы Харрис) и вице-президента КНР Ван Цишаня.

Также, напоминает агентство, Юн Сок Ёль и президент США Джо Байден 21 мая проведут саммит в Сеуле. Ожидается, что темами переговоров станут, в частности, Северная Корея и экономическая безопасность.