Южная Корея "жестко и немедленно" ответит в случае провокаций КНДР
Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Новый министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп призвал в среду к "суровому и немедленному" ответу в случае "прямой" провокации со стороны КНДР, сообщает Yonhap.
"Мы должны поддерживать прочную оборонительную позицию во всех областях - на суше, на море и в воздухе, чтобы активно реагировать на угрозы безопасности со всех сторон", - приводит агентство слова Ли Чон Сопа.
Он приказал высшему военному руководству страны отреагировать "жестко и немедленно", если Север предпримет "прямую" провокацию.
Ранее во время церемонии вступления в должность Ли Чон Соп предупредил о суровом ответе на возможные "тактические" провокации Севера и подчеркнул свою приверженность укреплению альянса с Соединенными Штатами.
"Мы будем укреплять сплоченность в военном союзе между Южной Кореей и США и расширять взаимовыгодное оборонное сотрудничество с дружественными странами", - сказал он.
Данные заявления были сделаны на фоне предположений о том, что Пхеньян может провести ядерное испытание в преддверии визита в Сеул президента США Джо Байдена, намеченного на май.