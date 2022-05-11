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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Южная Корея "жестко и немедленно" ответит в случае провокаций КНДР

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Новый министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп призвал в среду к "суровому и немедленному" ответу в случае "прямой" провокации со стороны КНДР, сообщает Yonhap.

"Мы должны поддерживать прочную оборонительную позицию во всех областях - на суше, на море и в воздухе, чтобы активно реагировать на угрозы безопасности со всех сторон", - приводит агентство слова Ли Чон Сопа.

Он приказал высшему военному руководству страны отреагировать "жестко и немедленно", если Север предпримет "прямую" провокацию.

Ранее во время церемонии вступления в должность Ли Чон Соп предупредил о суровом ответе на возможные "тактические" провокации Севера и подчеркнул свою приверженность укреплению альянса с Соединенными Штатами.

"Мы будем укреплять сплоченность в военном союзе между Южной Кореей и США и расширять взаимовыгодное оборонное сотрудничество с дружественными странами", - сказал он.

Данные заявления были сделаны на фоне предположений о том, что Пхеньян может провести ядерное испытание в преддверии визита в Сеул президента США Джо Байдена, намеченного на май.

Южная Корея КНДР Ли Чон Соп
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