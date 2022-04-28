Байден посетит Японию и Южную Корею с 20 по 24 мая

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден посетит Японию в конце мая, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент Джозеф Байден посетит Республику Корея и Японию с 20 по 24 мая с целью дальнейшего углубления связей между нашими правительствами, экономиками и народами", - говорится в заявлении Псаки.

Отмечается, что в каждой стране Байден проведет двусторонние встречи с местными лидерами - новоизбранным президентом Республики Корея Юн Сок Елем и премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

"Лидеры обсудят возможности углубления наших жизненно важных отношений в области безопасности, укрепления экономических связей и расширения нашего тесного сотрудничества для достижения практических результатов", - отметила пресс-секретарь.

В Токио президент США также встретится с лидерами Австралии и Индии.